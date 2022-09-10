Жителів окупованих територій закликають евакуюватися – в чому причина

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликає мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватися, щоб не стати заручниками російських окупантів

Російські окупанти застосовують найпідлішу «зброю» – заручників, за якими ховаються. Так, за даними Генштабу, в окремих районах Херсонщини ворог переходить до тактики тероризму щодо мирних мешканців.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internetua.com

За оперативною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка загарбники використовують місцеве населення як «живий щит». Селище закрите на вʼїзд і виїзд.

«Ворог підлий і безпощадний. Розуміючи, що не може дати відсіч ЗСУ, він прикривається життями цивільних людей. Не давайте йому такого шансу, не ставайте інструментом підлої війни проти України – евакуйовуйтеся вчасно! Вам обов’язково допоможуть!», – закликала мешканців ТОТ віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Нагадаємо, з питань евакуації слід звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: – 15-48; – +38 (096) 078-84-33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber.

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