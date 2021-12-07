Викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

У Луцьку скоїла суїцид мама дівчинки, яка приготувала дитині страву з каштанів. Жінка викинулася з вікна

У Луцьку у будинку на проспекті Відродження під ранок 6 грудня покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка отруїлася приготовленими каштанами. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Про Львів.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. О 5:22 надійшло повідомлення, що з вікна будинку викинулась 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Тіло скерували для проведення судово-медичної експертизи. Відомості належним чином задокументували.

Раніше у Луцьку померла 8-річна дівчинка, після того, як з’їла мамину страву з каштанів. Вона потрапила у лікарню з отруєнням.

Коли дитині стало зле, рідні довгий час не викликали швидку, а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарню потрапила вже у дуже важкому стані.

На жаль, 28 жовтня вона померла у лікарні.

Дві категорії населення у групі ризику від штаму “Омікрон“