Школярів у Маріуполі змусять в’язати теплі речі окупантам на уроках праці

У Маріуполі російські військові проводять акцію “Теплая Zабота”, щоб змусити дітей у школах в’язати теплі речі окупантам

Про це розповів радник голови міста Маріуполь Петро Андрющенко, передає NNS

Так, окупанти за допомогою “акції” планують збирати теплі речі для фронту та запровадити їх в’язання серед шкіл Маріуполя.

У Маріуполі школярі в’язатимуть теплі речі для лкупантів

“В Маріуполі окупаційна влада вирішила провести акцію “Теплая Zабота”. Ні. Не те, про що можна подумати. Не про людей. Збір теплих речей та … в’язання теплих речей для фронту. Для вбивць українців. Маріупольців”, – написав Андрющенко.

Документ, який буде поширюватися школами отримав Маріупольський спротив, зазначив радник міського голови, відзначивши, що акція проходитиме в добровільно-приказному порядку, як завжди.

“Страшно уявити, як наші діти на “уроках труда” мають з “вдячністю” в’язати це лайно. Лють. Немає дна в цинізмі окупантів”, – підсумував Петро Андрющенко.

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