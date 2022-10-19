Що насправді стоїть за закликами росіян евакуюватися з Херсону – Кім пояснив (відео)

Окупанти закликають людей евакуюватися з Херсону. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що насправді стоїть за закликами росіян

Окупанти закликають мешканців евакуюватися, тому що місто нібито будуть обстрілювати ЗСУ. Насправді саме росіяни готуються бити по Херсону, заявив у відеозверненні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

“Знаючи тактику росіян і те, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію, щоб бити по Херсону, у мене таке враження, що вони г отуються бити по місту. На жаль”, – наголосив він..

Росіяни планують евакуювати з Херсона цивільне населення на тлі заяв військового командування про можливість ухвалення “найскладніших рішень“.

Мешканців міста планують вивезти на лівий берег Дніпра.

Чому варто евакуюватися з деокупованої території та як це зробити