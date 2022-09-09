Потужний обстріл Харкова із РСЗВ: поранено 10 людей, зокрема троє дітей (відео)

Армія РФ здійснила потужний обстріл Харкова із реактивних систем залпового вогню у п’ятницю, 9 вересня. Поранення дістали десять людей, зокрема троє дітей

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

За його словами, зараз відомо про прильоти у Шевченківському районі. Унаслідок потужного удару, у центральній частині Харкова розпочалася пожежа в дитячому садочку. Також спалахнув вогонь на одній із автозаправок.

«Є влучання у приватні будинки, у деяких із них пожежі. Також прильоти до дитячого будинку творчості та школи, в об’єкт спортивної інфраструктури», — написав Терехов.

Росія регулярно обстрілює Харків, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів. У ніч на 9 вересня окупанти обстріляли місто і область, є жертви та руйнування.

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