Окупанти готують повторний наступ на Харківському напрямку – в ЗСУ розповіли, що на це вказує

В ЗСУ вважають, що росіяни готують новий наступ на Харківщині. Про це свідчить концентрація ворожої техніки і військ – вони будуть реалізовані. А от де і як – покаже час.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командир підрозділу “Терра” 3 ОШБр Микола Волохов, передають “Новини України – НСН”.

За словами Волохова, загалом ситуація в області залишається складною і напруженою.

“Ми маємо інформацію, що ворог концентрує сили і складно сказати коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед, тому що техніка і війська концентруються, а це значить що вони будуть реалізовані”, – зазначив військовий.

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Він розповів, що росіяни й зараз активні на цьому напрямку фронту й намагаються шукати вразливі місця в українській обороні. Але їх не знаходять.

“Ну як з одного боку він активний, з іншого трошечки забитий так скажімо в землю, забитий в бліндажі, тому що ми тут не даємо йому розгорнутись, вражаємо його техніку, вражаємо броню, танки артилерію, і вони тут дихають не так вільно, як було до того, як ми сюди приїхали”, – заявив Волохов.

Він додав, що бійці 3 ОШБр іноді навіть можуть застосовувати маневри контратаки для того, щоб грати не за правилами окупанта.

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