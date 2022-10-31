Масований обстріл Дніпропетровщини 31 жовтня – пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури (фото)

У ніч проти 31 жовтня російські окупаційні війська влаштували черговий масований обстріл Дніпропетровської області. Терористи били по цивільних об’єктах та мирних жителях із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії

Також путінські окупанти застосували дрони-камікадзе. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає NNS

У Нікопольському районі ворог атакував Марганецьку громаду. У самому Марганці зафіксовано приліт 40 снарядів РСЗВ “Град”. Внаслідок обстрілів загинула 31-річна жінка. Ще одна мирна мешканка отримала поранення та була госпіталізована.

Ворожі обстріли призвели до пошкодження у Марганці близько 30 багатоповерхових та приватних будинків. Також понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автомобілі та лінії електропередач.

Під обстрілом російських терористів був Кам’янський район. Там росіяни завдали удару БПЛА по об’єкту енергетичної інфраструктури. В результаті зафіксовано серйозні руйнування.

Це рекорд! ЗСУ знищили 950 окупантів за добу – війна в Україні 30 жовтня, ситуація на фронті