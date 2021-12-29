Станом на 29 грудня у деяких регіонах України погіршилася епідеміологічна ситуація із COVID-19. Зокрема, дві області повернулися до «помаранчевої» зони. Суворіші карантинні обмеження відтепер діють у Донецькій та Чернігівській областях

Дві області перейшли із “жовтої” до “помаранчевої” зони карантину через підвищення коефіцієнта виявлення випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL..

У Донецькій області 28 грудня виявлення нових випадків зараження склало 20,4% за допустимих не вище 20%. За останні кілька днів цей індикатор суттєво зріс: ще 26 грудня виявлення нових заражень становило 13,5%, а наступного дня вже 17,8%.

Водночас на Донеччині продовжує знижуватися рівень та динаміка госпіталізації. За допустимих не більше 60 госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення 28 грудня у регіоні цей показник становив 19,3.

На Чернігівщині також зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. За 28 грудня він становив рівно 20%, що призвело до посилення карантинних заходів. На день раніше в області цей індикатор був на 1,8% нижче.

Однак, як і в Донецькій області, тут зменшується динаміка госпіталізацій з діагнозом COVID-19. Якщо 27 грудня цей показник становив -4%, то вже 28 числа сягнув -11,6%. Це означає, що більш ніж удвічі збільшилася кількість виписок людей із лікарень.

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