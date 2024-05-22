Двоє поліцейських загинули в ДТП у Донецькій області під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє Національна поліція України, передають Новини України – НСН.

21 травня під час виконання службових обов’язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь.

Двоє поліцейських загинули в ДТП у Донецькій області

Владиславу Жданову було 27 років, він працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах – з 2013 року. У пам’яті колег він навіки залишиться захисником дітей, чесною та справедливою людиною.

Ілля Галь тільки рік тому, в 2023 році, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці. До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на варті правопорядку. Йому назавжди 21 рік.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для усієї поліцейської родини, – йдеться у повідомленні поліції

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