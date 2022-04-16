Чому з Маріуполя не евакуювали мешканців – пояснення влади

Чому з Маріуполя не евакуювали мешканців, і сотні тисяч людей потрапили до пастки, виявившись приречені на страждання чи загибель? Це питання хвилює кожного, кому болить все, що відбувається в Україні і у Маріуполі зокрема. Відповідь надав директор департаменту транспорту та зв’язку міськради Маріуполя Василь Клат

Він розповів про зірваний план з евакуації мирних мешканців з міста. Про це пише Маріупольська міськрада у Телеграмі, передає NNS.

Василь Клад розповідає, що після 2 березня в Маріуполі розпочалися сильні обстріли. Було зупинено весь транспорт та розпочато підготовку автобусів до евакуації людей. Питання організації колон постійно тримав під контролем мер міста Вадим Бойченко. Але російська сторона не дала режиму тиші. А потім автобуси розстріляли в депо один за одним.

“Першого дня евакуації автобуси виїхали. Замість обіцяного режиму тиші – сильні обстріли. Постійно зривалася евакуація людей до України. Ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули гинути. В останні дні в депо ми зі співробітниками пересувалися перебіжками, пригинаючись від вибухів та шалених куль, стрибали в оглядові ями, щоб якось ухилитися від уламків”, – згадує Клат.

Він також наголошує, що, як з’ясувалося, маріупольські депутати фракції ОПЗЖ були причетні до зриву евакуації. Вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.

Нагадаємо, Маріуполь наразі зруйнований на 95%, місто перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять “перепис населення, аби “почистити неблагонадійних”. Нещодавно з’явилася інформація, що окупанти повністю заблокували місто, а також взяли під контроль більшість маріупольських пабліків у соціальних мережах, аби поширювати свою пропаганду і звинувачувати Україну загибелі місцевих мешканців.