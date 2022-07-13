Адвокат, колишній слідчий і кандидат до ВР: ким виявився вбивця, який вирізав коханій серце

Днями Україну шокувало моторошне вбивство жінки, останки якої було знайдено у валізі. Слідство встановило, що у вбивстві підозрюється чоловік, з яким зустрічалась жертва. Після розправи він вирізав коханій серце, нирку, статеві органи. Все це зберігав удома. Решту тіла викинув. Вбивцею виявився успішний адвокат, учасник відомого ток-шоу та кандидат у Верховну Раду.

Про це пише видання NTA, передає NNS.

Що відомо про жорстоке вбивство

«Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини» – відзначив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Розчленував та викинув валізу з рештками у водойму

На початку червня у водоймі в селі Нові Безрадичі на Київщині місцевий мешканець знайшов дорожню валізу з частинами жіночого тіла, які були замотані в жіночий одяг.

«На місці поліцейські виявили у валізі частини тіла людини. Це були дві ноги, дві руки, ребра, частина хребта. Інших частин тіла у валізі не було», – каже начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Щоб встановити особу жінки поліцейські склали умовний «портрет» вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили цю інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась жінка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв’язок. Зі сторінки у соцмережех зниклої жінки з’ясувалося, що речі з валізи належали їй.

Як з’ясувалось, 39-річна уродженка Краматорська тривалий час працювала у Польщі. Після початку повномасштабної війни жінка разом із сином жила у Києві. Згодом вона познайомилась із невідомим чоловіком і оселилась в його приватному будинку. Подругам вона зізналась, що зустріла кохану людину, з якою планує влаштувати особисте життя.

Співмешканцем вбитої виявився 37-річний юрист. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду.

Вирізав серце, язик і нирку

На початку липня правоохоронці провели обшуки в оселі чоловіка в Ірпені та знайши нові моторошні докази вбивства. В холодильнику чоловік зберігав язик, нирку, матку та серце своєї співмешканки.

«Для чого він це зберігав, пояснити не міг, але хотів перекласти всю відповідальність за збереження рештків на попередніх орендаторів», – каже Нєбитов.

Сам різник згодом зізнався, що між ним і жінкою стався конфлікт через що він задушив її однією рукою. А щоб приховати сліди злочину розчленував тіло і намагався сховати рештки.

Вбивцю поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства.

Кандидат у ВРУ та слідчий

Імені зловмисника поліція не назвала. Лише відомо, що він є власником юридичної компанії, мав адвокатське посвідчення. Проте у Русі “Чесно” наголосили, що проаналізували дані з різних джерел та дійшли висновку, що йдеться саме про столичного адвоката Петра Бігуна. Народився він у Росії, в місті Дудінка Красноярського краю.

У соцмережах вбивця називає себе власником комапаїй «Хорт», «Сарго Вінч», коучем, мотиватором з особистісного зростання та майстром “Цигун”.

У 2020 році балотувався до Київради від партії “Правий сектор”, а 2019-го – до Верховної Ради як самовисуванець по 222 округу (м. Київ) і цього ж року знімався у телешоу «Одруження наосліп». Раніше Бігун також працював на посаді слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва.

У 2017 році, як повідомляють “Наші гроші”, у результаті рейдерської атаки Бігун став новим формальним власником ТРЦ у Львові. Згодом у судовому порядку рейдерство було зупинене. Цього ж року Бігун отримав у подарунок квартиру у Києві і взяв нібито у борг 1,85 млн грн від генерал-майора СБУ часів Януковича. Про це свідчив витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно.

У грудні 2016-го в стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП. Суд визнав Бігуна винним, однак, провадження у справі закрили через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.