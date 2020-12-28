Скандальний капелюх повернувся на Софіївську площу

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Святкову прикрасу у вигляді капелюха, який раніше був на головній ялинці країни, повернули на Софіївську площу, повідомляє NNS , посилаючись на НВ.

Новиною поділилася керівниця департаменту культури КМДА Діана Попова у Facebook. Тепер це арт-об'єкт і під ним можна загадувати бажання і фотографуватися. До капелюха, який пані Попова назвала чарівним, стоїть величезна черга.

За словами Діани Попової, люди просили повернути капелюх, тому його знову встановили на Софіївській площі як окремий елемент святкової композиції. Інсталяція у вигляді капелюха над кріслом розміщується поруч з ялинкою.

Нагадаємо, роботи із прикрашання головної новорічної ялинки, завершилися 10 грудня. Коли на неї замість зірки встановили капелюх, почався скандал.

Капелюх символізував казку і слугував своєрідним оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево, говорили організатори.

Але він сподобався не всім. Лунала критика щодо капелюха і з боку церкви, і з боку звичайних людей, які назвали його відьмацьким.

Обурення капелюхом висловлювали у ПЦУ, закликаючи міську владу переглянути концепцію з капелюхом. До ПЦУ доєдналася й Рада євангельських протестантських церков України - там звернулися до Віталія Кличка з проханням "не допустити наруги над релігійними почуттями мільйонів киян".

В результаті святкового капелюха довелося зняти.