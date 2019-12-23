Мэр Киева Виталий Кличко завел аккаунт в китайской соц-сети ВИДЕО

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В социальной сети TikTok появился аккаунт мэра Киева Виталия Кличко. На него уже подписались более 2,3 тысячи пользователей.

В аккаунте Кличко сейчас два видео. На первом мэр играет с игрушечным Санта-Клаусом. На втором показано технику, которая работает на Шулявском путепроводе.

TikTok — это развлекательная китайская соцсеть, который приобретает все большую популярность - сейчас в ней зарегистрировано более 1,5 миллиарда пользователей. Приложение запустили в 2016 году в Китае под названием Douyin, а на международный рынок он вышел как TikTok.

TikTok позволяет создавать короткие видео и накладывать на них музыку, в частности создавать lip-sync к песням.

Недавно журналисты обнаружили, что TikTok ограничивает аудиторию видео от людей с различными физическими особенностями, например, с синдромом Дауна, инвалидностью, лишним весом. В TikTok объясняют такие действия попыткой защитить людей от насмешки.