Львів засипає снігом 6 травня (фото, відео)

- 06 трав. 2020
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6 травня у Львові аномальна погода. Місто засипає снігом. Про це NNS дізнався з повідомлень у соцмережах. Місцеві мешканці діляться фото і відео незвичного для травня явища.
Згідно отриманої NNS інформації, сніг іде від ранку.
Метеоролог Ігор Кібальчич написав: «Взимку снігу не було, зате в травні – будь ласка. Наразі у Львові снігопад. Відео зняте буквально 20 хвилин тому. Автор Сергій Сошко. Температура в місті та області на даний момент всього 1-3 тепла, що нижче норми для цього часу на 15-17 градусів».
Автор цього відео – Роман Метельський
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