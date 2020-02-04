В Днепре прооперировали ядовитую змею (видео)

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В Днепре к помощи хирургов «прибегла» необычная пациентка – ядовитая змея. Об этом нам стало известно из сообщения на местном сайте dnepr.info.

Согласно полученной нами информации, В Днепре ветеринары прооперировали ядовитую бразильскую кобру. Помощь врачей понадобилась из-за того, что у змеи возник абсцесс мягких тканей, который необходимо было вырезать. Если бы ветеринары вовремя не вмешались, то воспалительный процесс усилился бы, что могло повлечь за собой распространение инфекции, заражение крови и нарушение работы органов и систем.

Ветеринары успешно провели операцию. Теперь владельцу змеи в домашних условиях необходимо будет давать ей антибиотики.