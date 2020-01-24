Жители заметили вибрацию: на Закарпатье произошло землетрясение

Завантажте мобільний додаток сайту

В Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Подземные толчки были зафиксированы 23 января в 23:03.

Сообщается, что источник землетрясения находился в районе г. Виноградов Закарпатской области, на глубине 3 км.

Магнитуда по шкале Рихтера составила 2,9 балла.

Поскольку магнитуда была незначительной, последствий от колебаний земной поверхности нет.

Но, как пишет УНИАН, некоторые жители района все же заметили вибрацию.