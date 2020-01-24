Жители заметили вибрацию: на Закарпатье произошло землетрясение

- 24 січ. 2020
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В Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
Подземные толчки были зафиксированы 23 января в 23:03.
Сообщается, что источник землетрясения находился в районе г. Виноградов Закарпатской области, на глубине 3 км.
Магнитуда по шкале Рихтера составила 2,9 балла.
Поскольку магнитуда была незначительной, последствий от колебаний земной поверхности нет.
Но, как пишет УНИАН, некоторые жители района все же заметили вибрацию.
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