Власть призвали отменить плату за коммуналку на период карантина

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Олег Ляшко, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии, призвал украинскую власть взять пример с Китая и отменить для украинцев плату за коммуналку на период карантина. Соответствующее видеообращение Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам политика, в Китае отменили плату за коммуналку на время карантина, а в Британии правительство доплачивает 80% стоимости коммуналки, передает NNS .

"В Украине тоже надо так сделать, чтобы защитить миллионы людей, которые потеряли работу и зарплату. На время карантина власти должны отменить плату за коммуналку", — заявил Ляшко.

Он уточнил, что отменять плату за коммунальные услуги надо не тем, "у кого есть деньги и дворцы", а тем людям, которые живут в маленьких квартирах и потеряли даже минимальные доходы из-за введенного карантина.