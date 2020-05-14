ПФ столкнулся с нехваткой взносов: украинцы могут остаться без пенсий

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Пенсионный фонд Украины столкнулся с нехваткой взносов, что может отразиться и на пенсиях граждан. Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная во время встречи по вопросам пенсионного страхования.

Так, по словам министра, в Украине нужно ввести такую накопительную пенсионную систему, в рамках которой взносы будут делать как сотрудник, так и работодатель, передает NNS со ссылкой на today.ua.

"Украина входит в ТОП-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими вырастет почти вдвое", — сообщила глава Минсоцполитики.

Она также добавила, что ситуация, которая сложилась сегодня, уже и без того далека от идеала, но в дальнейшем будет еще хуже.

"Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться", — отметила Лазебная.

На фоне этого министр призвала ввести систему с посильными взносами, которые будут поступать и от сотрудников, и от работодателей.