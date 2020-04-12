На Дніпропетровщині завод звільнив сотні робітників

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На Дніпропетровщині зупиняється стратегічно важливе підприємство. Сотні людей залишились без роботи. Про це NNS повідомляє з посиланням на ua.news.

Згідно інформації, отриманої NNS , Павлоградський хімічний завод із виробництва ракетного палива звільнив 687 своїх співробітників. Під питанням виявився проект «Вільха» і взагалі функціонування всієї ракетної галузі через припинене ще до початку кризи держзамовлення.

Павлоградський хімічний завод виробляє, переробляє і утилізує тверде ракетне паливо, зокрема для ракет «Вільха». Але зараз він виявився на межі закриття, при чому держава залишила підприємство без роботи ще задовго до коронакризи.

ПХЗ зараз в критичному стані – з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовлення 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені… Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом – звільнимо ще 190. Питання, навіщо і скільки буде коштувати державі відновлення виробництва? - розповів директор заводу Леонід Шиман.