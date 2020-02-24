53 тыс грн за отопление: киевлянка получила неожиданную платежку

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Киевлянка получила платежку за отопление на 53 тыс гривен. Об этом сообщает Наш Киев с ссылкой на страницу женщины, информирует NNS.

По полученной нами информации, жительница Киева Светлана Терещенко получила в феврале платежку от «Киевтеплоэнерго», согласно которой отопление квартиры в январе обошлось ей в 53 тысячи гривен. Фотографию квитанции она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Кто-то сталкивался со стоимостью отопления 355 грн за м кв.? Квартира 4-комнатная потребила, по подсчетам КТЕ, в январе 39 Гкал! Счетчик есть, но пока не опломбирован. Реальное потребление 1,5 Гкал! К оплате почти 53 тыс грн. Поделитесь опытом, что с этим делать?» — написала Светлана.

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