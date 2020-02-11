Гральний бізнес в Україні може очолити людина, пов’язана з НЗФ та Коломойським (відео)

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Гральний бізнес в Україні може очолити людина, близька до Коломойського та пов’язана з підприємством, яке належить йому – Нікопольським заводом феросплавів. Про це NNS повідомляє з посиланням на bihus.info.

Згідно інформації, отриманої NNS , в Офісі президента підтвердили, що новий орган контролю за всім гральним ринком України може без конкурсу очолити Борис Баум. «У нас є до нього довіра», – каже заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Борис Баум – громадянин Латвії, який до та під час війни працював з російсько-українською групою VS Energy (Олександр Бабаков, Михайло Спектор та ін.). Зокрема Баум входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука. Мав кіпрську фірму, яку пов’язували з російською лотереєю, але називав її неактивною.

Борис Баум з’явився на Банковій після перемоги Володимира Зеленського. Тоді в ОП, ще до обрання нової Верховної Ради, створили робочу групу з розробки закону про легалізацію азартного ринку.

Попри те, що Баум – не співробітник ОП, він представляється представником Офісу Зеленського.

Зараз він виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком та депутатами, які доопрацьовують законопроєкт про його легалізацію. Баум регулярно зустрічається з менеджментом азартних закладів і їздить на Банкову розповідати про перемовини щодо законопроєкту.

Баума привів на Банкову нинішній глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія. Тому що вони кілька років були сусідами, і Баум начебто «мав досвід управління казино» (імовірно, ідеться про казино в готелі «Прем’єр Палас», яким володіє VS Energy, де Баум працював помічником співвласника Михайла Спектора).

«Я його [Баума] знаю особисто, – розповів Давид Арахамія. – Я в оренду знімав в коттеджному містечку будинок, і він через чотири будинки жив теж зі своїми…Чи живе досі, ну, я переїхав. […Це були] 2015-ий-2017-ий роки». Яким саме казино управляв Баум, Арахамія не пригадав.

В ОП підтвердили, що хотіли б бачити Бориса Баума на чолі нового держоргану – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

«Принаймні, у нас є до нього довіра. Моя думка, що це нормальна кандидатура,» – каже Кирило Тимошенко, заступник керівника ОП, який, як виявилось, курує напрям реформи грального ринку. Bihus.Info зафіксували, що вони з Баумом спілкуються не лише на теми грального ранку.

Новий регулятор матиме безмежну владу в азартній сфері. Буде вирішувати, кому давати ліцензії, в кого їх забирати, кого перевіряти, кого карати санкціями, як моніторити гральні заклади та отримає їхню фінзвітність.

На чолі цих процесів і хоче опинитися Борис Баум. «Якщо буде така можливість, буде дуже гарно», – прокоментував він Bihus.Info.

Конкурсу на обрання голови і членів Комісії в законопроєкті, проголосованому у першому читанні, не передбачено.

Пропонується, що Комісію без конкурсу обере… парламентський комітет з фінансів та податкової політики (який працює над законопроєктом) і затвердить Кабмін.

Хоча антикорупційний комітет парламенту вже двічі направляв свої зауваження, акцентуючи саме на необхідності провести конкурс, депутати прийняли за основу версію з непрозорим механізмом обрання керівництва комісії.

Давид Арахамія запевнив, що подав поправку, аби у другому читанні прибрати цю «корупційну норму» і «схематоз»: «Я особисто сьогодні підписав правки, які я пропоную додати до комітету». Це було сказано 4 лютого, хоча двотижневий строк на подачу правок сплив ще 30 січня.

Як саме буде змінено механізм обрання керівництва Комісії з азартного ринку, наразі не зрозуміло.

Давид Арахамія і Кирило Тимошенко схиляються до обрання Комісії Кабміном. Однак конкурсний відбір досі під сумнівом. «На конкурсі, без конкурсу, в.о., потім конкурс… Без різниці. Насправді головне завдання зараз – запустити процес,» – вважає Кирило Тимошенко.

Отже на час підготовки розслідування в ОП не виключали можливість призначити Баума виконувачем обов’язків голови комісії без конкурсу.