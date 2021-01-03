Український депутат привітав виборців портретом Путіна

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Депутат Миколаївської облради привітав виборців з Новим роком портретом Путіна, повідомляє NNS , посилаючись на Еспресо.

Член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Максим Невінчаний, що входить до депутатського корпусу обласної ради Миколаївщини, на Новий рік розмістив у себе сторінці зображення Володимира Путіна

Допис з'явився у ніч з 31 грудня на 1 січня 2021 року.

Невінчаний написав "З Новим роком!" й долучив фото свого телевізора під час новорічного звернення президента РФ.

Раніше в мережі з`являлися ось такі, наприклад, фото:

то ж поведінка Невінчаного не дивує. А от логічної реакції на неї СБУ, принаймні публічної, досі не було.