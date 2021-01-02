"Глава" крымского полуострова угрожает Украине потерей новых областей

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"Глава" незаконной оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина якобы "неизбежно" потеряет еще несколько областей.

"Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области",

– утверждает марионетка Кремля на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Соответствующим постом Аксенов отреагировал на традиционное ежегодное факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры, которое прошло в Киеве и других городах 1 января.

Так называемый глава захваченного Крыма озвучил популярные тезисы пропагандистов о "нацистах" и "бандеровцах" в Украине. Также он восхвалил "русский мир", в котором Украина якобы может стать "свободной и независимой".

Аксенов заявляет, что "Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины". О незаконном захвате украинского полуострова российскими военными он, конечно же, не упомянул.

Оккупант сравнил "идеологию нацизма" с искусственным вирусом. Так, Аксенов сделал бредовое заявление: якобы она "создана в идеологических лабораториях и занесена с Запада".