Резніченко повертається: Кабмін погодив кандидатуру нового голови Дніпро ОДА

Кандидатура Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА пройшла погодження на засіданні Кабінету міністрів України 9 грудня, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.Дніпро.

Таким чином, він змінить на цій посаді Олександра Бондаренка. Інформація про те, що у Дніпропетровській ОДА зміниться керівник, вже кілька тижнів обговорювалася у політичних колах області. Такий крок влади пов`язують з провальними для партії «Слуга народу» виборами у регіоні.

Резниченко пройшов до Дніпропетровської обласної ради під першим номером від партії "Пропозиція".

Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську обласну державну адміністрацію після відставки Ігоря Коломойського у 2015 році і працював на цій посаді до 27 червня 2019 року.

Олександр Бондаренко був представлений Володимиром Зеленським новим головою Дніпропетровської ОДА у Дніпрі 14 вересня 2019 року.