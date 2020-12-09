Резніченко повертається: Кабмін погодив кандидатуру нового голови Дніпро ОДА

- 09 груд. 2020
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Кандидатура Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА пройшла погодження на засіданні Кабінету міністрів України 9 грудня, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.Дніпро.
Таким чином, він змінить на цій посаді Олександра Бондаренка. Інформація про те, що у Дніпропетровській ОДА зміниться керівник, вже кілька тижнів обговорювалася у політичних колах області. Такий крок влади пов`язують з провальними для партії «Слуга народу» виборами у регіоні.
Резниченко пройшов до Дніпропетровської обласної ради під першим номером від партії "Пропозиція".
Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську обласну державну адміністрацію після відставки Ігоря Коломойського у 2015 році і працював на цій посаді до 27 червня 2019 року.
Олександр Бондаренко був представлений Володимиром Зеленським новим головою Дніпропетровської ОДА у Дніпрі 14 вересня 2019 року.