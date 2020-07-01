У Харкові протестують проти призначення ексдружини Мураєва на посаду заступника голови ОДА

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У Харкові пройшла акція протесту проти призначення на посаду заступника голови облдержадміністрації Валерії Мураєвої, передає Depo.Харків, інформує NNS.

Про це кореспондентові Depo.Харків повідомив заступник голови організації "Фрайкор", один із організаторів акції протесту Богдан Войцеховський.

"Основна вимога, що Валерія Мураєва не може обіймати ані посаду першого заступника (голови Харківської ОДА – ред.), ані будь-яку державну посаду в Харківській області через те, що це особа, яка була в усіх проросійських політичних проектах і підтримувала тих, хто називав Революцію гідності переворотом, війну на Донбасі – "громадянською війною" і так далі", - сказав Войцеховський.

Він підкреслив, що Мураєва є проросійськи налаштована, "і максимально це показує".

"Вона не може обіймати державну посаду в прикордонному з Росією регіоні, взагалі в Україні. Як може людина без державницької посади обіймати державні посади?" – наголосив активіст.

Войцеховський зазначив, що інформація про те, що кандидатуру Мураєвої розглядають на посаду заступника голови Харківської ОДА, "спочатку надійшла зі своїх джерел".

"Потім нам у кулуарних розмовах сьогодні була підтверджена інформація, коли заходила ініціативна група в ОДА, що така ситуація дійсно існує, її не спростовують, найближчим часом вона може бути винесена вже на кабмін, подання на призначення вже є, підписане", - сказав Войцеховський.

Він підкреслив, що якщо Мураєву будуть призначати у Кабміні активісти поїдуть на акцію протесту до урядового кварталу в Києві.

У мітингу взяли участь організації "Фрайкор", Правий Сектор", "Спілка ветеранів АТО", а також долучилися ВО "Свобода", члени "Національного корпусу". Люди тримали національні прапори, партійну символіку, а також транспаранти з написами "Мураєву за порєбрік", "Ні проросійському реваншу" тощо.

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Фото: телеграм-канал ХС

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