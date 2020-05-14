"Слуга народа" предложила запретить Telegram в Украине

- 14 трав. 2020
- Перегляди: 385
Завантажте мобільний додаток сайту
Народный депутат фракции "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила прекратить работу месенжера Telegram из-за якобы распространения в нем "сомнительной и преступной информации".
Нардеп написала об этом на своей странице в Facebook, но позже сообщение было скрыто. Скриншот сообщения депутата опубликовала на своей страничке телеведущая Наталья Влащенко, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.
Влащенко также прикрепила скриншот, где Подгорную поддержала бывшая депутат Анна Гопко. "Закрыть и не нянчиться. Это требование нацбезопасности. И вместе с ним еще и кремлевские каналы", – написала она.
"Держите меня семеро Дуров уже знает, что "Слуга народа" собирается закрыть Телеграм? И что Аня Гопко ее поддерживает: "закрити і не няньчитись!". А вы говорите, у нас нет своих Наташ Поклонских. Депутат уже скрыла этот чудесный пост, однако хочу спросить у них обеих: девушки, курите что- нибудь? Или от рождения?", /
–написала Влащенко.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!