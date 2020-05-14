"Слуга народа" предложила запретить Telegram в Украине

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Народный депутат фракции "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила прекратить работу месенжера Telegram из-за якобы распространения в нем "сомнительной и преступной информации".

Нардеп написала об этом на своей странице в Facebook, но позже сообщение было скрыто. Скриншот сообщения депутата опубликовала на своей страничке телеведущая Наталья Влащенко, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

Влащенко также прикрепила скриншот, где Подгорную поддержала бывшая депутат Анна Гопко. "Закрыть и не нянчиться. Это требование нацбезопасности. И вместе с ним еще и кремлевские каналы", – написала она.