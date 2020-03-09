18+. Не детские танцы в честь 8 марта в Херсонской ОДА (ВИДЕО)

- 09 бер. 2020
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Концерт, посвященный празднованию 8 марта, в Херсонской ОГА прошел очень необычно. Судя по видео, которое появилось сегодня в интернете, чиновников ОГА и облсовета развлекала не только группа «Степ», но и полуобнаженный балет.
Автор видео подписал его так:
Ось так пройшло святкування 8 березня в Херсонській ОДА. Повага, рівність, а головне - смак! Yuriy Husyev у вас там все ок? Реально переймаюся.
Володимир Зеленський Iuliia Mendel кажете, пан Гусєв ефективний і сучасний керівник?
Видео уже вызвало шквал комментариев в facebook.
На концерте присутствовали заместители главі ОГА: Сергей Козырь, Светлана Чепига, Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан. Самого главы ОГА в зале не видно.
От облсовета присутствовала депутат Татьяна Гасаненко.
Фронтмен группы Степ считает, что ничего необычного не произошло.
Зрители желают знать режиссера этого прекрасного праздника.
Отметим, что пользователи в Сети были шокированы роликом о праздновании 8 марта в Херсонской ОГА:
"Це щооо,правдааа?Такий виступ тільки в борделі можна показувати", "І ніхто не встав, не обурився та не вийшов?", "Деградос", "Помним о том, что это б....во было оплачено с денег налогоплательщиков", "Танцы огонь! Молодцы девчонки. Зажгли супер", "Повна деградація нації ! В залі засідань влаштувати бедлам", "Бл*ді по виклику. На замовлення очільника. І ніхто зал не покинув. Всім сподобалось", "Де вони відкопали той нафталін, при чому тут весільна пісня, голі дупи на 8 березня і ога?", "Стісняюсь спросіть. За чий рахунок цей фестіваль?", "Для кого розрахована ця порнуха ?Невже таке пропагується на рівні ОДА ? З вами там все в порядку?", "Такої гидоти ще не було та й ще в такому місці?", "Переплутали напевно з 23 фєвраля Пекло...", - пишут в комментариях пользователи.
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