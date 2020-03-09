9 марта будут требовать отставки Зеленского

9 марта в Днепре пройдет вече «Защити Украину», на котором участники движения «Нет Капитуляции» потребуют отставки президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщают участники движения, украинская власть неоднократно перешла красные линии.

О намечающемся мероприятии, NNS узнал от корреспондентов «НМ». Организаторы пишут:

Красные линии перейдены, — неоднократно.

Во всех направлениях. Внешнем и внутриполитическом, экономическом и социальном.

Зевласть не только не отказалась от пагубного курса на капитуляцию, который превращается в системную государственную измену, элементом которой являются тайные встречи в Омане, но и наращивает репрессии против патриотов, которые противостоят российской агрессии.

Параллельно с тем готовится к принятию антинациональной закон о продаже земли, антисоциальная редакция трудового кодекса, вводятся новые формы эксплуатации малого бизнеса.

Слуги олигархов предоставили в частное управление своим хозяевам целые отрасли экономики, в результате чего государственный бюджет только в январе получил 25% поступлений.

Сворачивается децентрализация, происходит масштабная реквизиция финансов, которые ранее направлялись на поддержку местного самоуправления.

Государство под руководством реЗедента стремительно идет по пути финансового и управленческого дефолта.

Вместо реформ и новых лиц мы видим разграбление, коррупцию и старых регионалов.

Дефолт национального достоинства уже привел к фактическому демонтажу международной проукраинской коалиции и реванша российской агентуры, которая использует ГБР как филиал ФСБ для уничтожения завоеваний Майдана.

В этой ситуации все здоровые национально-патриотические и государственные силы, все сознательные украинцы должны объединить усилия и стать на защиту Украины, как и 6 лет назад.

Требования: