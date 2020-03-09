9 марта будут требовать отставки Зеленского

- 09 бер. 2020
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9 марта в Днепре пройдет вече «Защити Украину», на котором участники движения «Нет Капитуляции» потребуют отставки президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщают участники движения, украинская власть неоднократно перешла красные линии.
О намечающемся мероприятии, NNS узнал от корреспондентов «НМ». Организаторы пишут:
Красные линии перейдены, — неоднократно.
Во всех направлениях. Внешнем и внутриполитическом, экономическом и социальном.
Зевласть не только не отказалась от пагубного курса на капитуляцию, который превращается в системную государственную измену, элементом которой являются тайные встречи в Омане, но и наращивает репрессии против патриотов, которые противостоят российской агрессии.
Параллельно с тем готовится к принятию антинациональной закон о продаже земли, антисоциальная редакция трудового кодекса, вводятся новые формы эксплуатации малого бизнеса.
Слуги олигархов предоставили в частное управление своим хозяевам целые отрасли экономики, в результате чего государственный бюджет только в январе получил 25% поступлений.
Сворачивается децентрализация, происходит масштабная реквизиция финансов, которые ранее направлялись на поддержку местного самоуправления.
Государство под руководством реЗедента стремительно идет по пути финансового и управленческого дефолта.
Вместо реформ и новых лиц мы видим разграбление, коррупцию и старых регионалов.
Дефолт национального достоинства уже привел к фактическому демонтажу международной проукраинской коалиции и реванша российской агентуры, которая использует ГБР как филиал ФСБ для уничтожения завоеваний Майдана.
В этой ситуации все здоровые национально-патриотические и государственные силы, все сознательные украинцы должны объединить усилия и стать на защиту Украины, как и 6 лет назад.
Требования:
- Отставка Зеленского с поста президента как капитулянта, коллаборанта, который сознательно ввел в заблуждение народ Украины и осуществляет антигосударственный, антинациональный курс.
- Введение санационного режима по очистке Украины от рашистских политических, информационных и экономических структур, отмены незаконных и антинациональных решений Зевласти.
- Восстановление усилий по ускоренной евроатлантической интеграции Украины, получение статуса основного союзника США.
Вече начнется 9 марта в 14:00 у здания Днепропетровской областной государственной администрации.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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