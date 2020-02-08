В Україні припинять люстрацію і виплатять компенсації колишнім чиновникам, якщо таким буде рішення суду

08 лют. 2020
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Кабмін України  припинить люстрацію, ящо вона буде визнана такою, що суперечить європейським стандартам. Про це NNS дізналася з повідомлення на сайті ua.news.

Згідно отриманої NNS інформації, зараз в Україні чекають рішення Великої палати Європейського суду з прав людини щодо проведеної люстрації. ЄСПЛ в жовтні минулого року прийняв рішення щодо невідповідності закону «Про очищення влади» Конвенції з захисту прав людини. Такий вердикт було винесено в рамках справи «Полях та інші проти України», відкритої за позовами п’яти колишніх українських посадовців.

Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому», рішення Великої палати буде відоме протягом найближчого місяця. Якщо у Європі знову скажуть, що в Україні люстрували чиновників з порушенням Європейської конвенції, то ймовірно доведеться їм виплачувати компенсації.

Малюська додав, що закон про люстрацію перебуває на розгляді в Конституційному Суді, тому може виникнути ще одна проблема.

 «За Європейською конвенцією і Європейським судом у нас вже цілком очевидна вималювалась проблема. Будемо виходити з законодавчою ініціативою врегулювання, з одного боку, нового обсягу люстрації з врахуванням рішень Конституційного Суду і Європейської конвенції. З іншого боку, він має врегулювати перехідні механізми – що робити з вже люстрованими. Поновлювати їх на посадах чи ні? Чи виплачувати їм компенсації? Якщо так – якого обсягу? Все це потребує врегулювання… Я розумію, що була проблема перезавантаження влади, я чітко усвідомлюю: владу потрібно було перезавантажувати, міняти керівників. Та люстрація була ідеологічно правильною, а юридично – ні»

Нагадаємо, «Закон про очищення влади», згідно з яким чиновникам часів Віктора Януковича заборонено обіймати посади в органах державної, влади набув чинності у жовтні 2014 року. Того ж року 47 народних депутатів (переважно фракції «Опозиційний блок») надіслали до Конституційного суду подання щодо перевірки законності його положень. Два подання також прийшло від Верховного Суду України. Усі звернення КСУ об’єднав в одну справу.

Автор: Администратор

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