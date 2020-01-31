В Днепре появился российский триколор (фото)

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В Днепре люди обнаружили российский триколор на здании. Об этом NNS стало известно из сообщения в местном паблике Дніпро україномовне - наше місто.

Сообщается, что триколор обнаружили на жилмассиве Тополь. Соответствующее фото местная жительница разместила в паблике.

- Поки усі обурюються бигбордами у Київі, які вже зняли, у нас прямо зараз - Тополь, клуб Тайм аут, - написала она.

Впрочем, сама же автор поста позже уточнила, что триколор на этом здании уже давно. Просто раньше его закрывали деревья, врубленные недавно в ходе подготовки к строительству МАФов.