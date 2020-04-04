Сбежал из дома из-за уроков. Подробности розыска подростка из Днепра

- 04 квіт. 2020
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В Днепре правоохранители разыскали 15-летнего парня, который поссорился с опекуном из-за уроков и сбежал из дома. Ребенка нашли на трассе, передаёт NNS со ссылкой на Днепр оперативный.
Как стало известно, инцидент произошел 2 апреля. Ребенок поссорился с тётей-опекуном из-за уроков и сбежал из дома. Родственница немедленно сообщила в полицию о пропаже племянника.
Найти ребенка смогли только рано утром, 3 апреля. Парень шел по трассе М-04. Полицейские смогли остановить ребенка и он объяснил, что идет в Кривой Рог.
Несовершеннолетнего передали следственно-оперативной группе Чечеловского района. Полиция выясняет детали инцидента.
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