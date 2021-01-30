У старшокласника із Запоріжжя на уроці фізкультури зупинилося серце, зараз він у комі

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27 січня в Запорізькій загальноосвітній школі №15 сталася надзвичайна подія. Перед уроком фізкультури, в шкільній роздягальні, у 16-річного хлопця сталася зупинка серця. До приїзду медиків «швидкої» учень пережив клінічну смерть.

Про це пише Форпост, передає NNS.

Однокласники Олександра розповідають, що вони готувалися до останнього уроку – фізкультури. В один момент школяр зайшов до роздягальні та втратив свідомість. Учні відразу покликали шкільну лікарку і вчителя на допомогу.

7 хвилин медична сестра Ганна Бончєва з вчителем фізкультури робили старшокласнику непрямий масаж серця. 4 рази їм вдавалося повернути дихання Олександру, але перед приїздом карет «швидкої» серце хлопця зупинилось повністю. Близько 40 хвилин медики двох бригад «швидкої» реанімували учня в школі, після чого відвели до лікарні у тяжкому стані.

Зараз Сашко знаходиться в стані медикаментозної коми. За словами головного лікаря Запорізької обласної дитячої лікарні Юрія Борзенко, підлітка підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Зараз йому необхідні великі дози препаратів, які стимулюють кровообіг і серцеву діяльність.

Причину зупинки серця поки не з‘ясували. Відомо, що лікарі вже виключили підозри на вроджені вади серця, інфаркт та отруєння. Вчителі та друзі Сашка розповідають, що зі здоров’єм у хлопця було все добре. Встановити, що саме стало поштовхом для зупинки серця, буде можливо після того, як підліток прийде до тями.

Детальніше у випуску ТСН.