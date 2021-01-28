У Києві в річці знайшли тіло військового, поліція відкрила справу про вбивство

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У столиці тіло військовослужбовця знайшли у річці, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як пише Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує поліція Києва, передає NNS.

«Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця, тіло якого знайшли у річці»,

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, до поліції Києва звернулась мешканка Вінниччини із заявою про зникнення її сина: за словами жінки, на початку січня він раптом перестав виходити на зв'язок. Поліцейські зареєстрували звернення та розпочали пошуки зниклого.

Правоохоронці завдяки записам камер відеоспостереження встановили місце, де чоловік проводжав на потяг своїх друзів по службі, а після цього він зник.

Зокрема, поліція провела спецоперацію з розшуку чоловіка, опитала десятки свідків.

Наряди поліції цілодобово відпрацьовували можливі маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь.

«Попри низьку температуру водолази занурювались у водойму, а кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території. У результаті, ми знайшли у воді тіло 25-річного вінничанина. За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України»,

- повідомив начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Жувак.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини події. Досудове розслідування триває.