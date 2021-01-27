Пологи вдома із "духовною акушеркою": породілля померла, поліція розпочала розслідування

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У Рівному 34-річна жінка померла у лікарні ввечері 23 січня, куди потрапила після домашніх пологів. Разом із нею у квартирі був чоловік, сестра та подруга-мусульманка з Києва. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, пише Громадське, передає NNS.

Слідчі встановили, що жінка упродовж вагітності не перебувала на медичному обліку й звернулася до лікарів лише наприкінці терміну. Для жінки це була вже друга вагітність: першу дитину вона народила у лікарні, а другу — у домашніх умовах.

Головна лікарка пологового будинку Світлана Муравська розповіла «Суспільному», що породілля була вегетаріанкою, а також у неї була анемія. Жінка відмовлялась від лікування та деяких медичних обстежень в амбулаторних умовах, що засвідчила документально.

«Зі слів родичів, жінка народила о 15:15 під час домашніх пологів. До пологового будинку її доставила швидка о 18:20 в агонуючому стані, тобто практично мертвою. Врятувати її не вдалося»,

— сказала головлікарка, додавши, що померла породілля внаслідок кровотечі, що не припинялася три години після пологів.

Також, за словами Муравською, на домашніх пологах була «духовна акушерка» у мусульманському одязі. «Духовна акушерка — це людина без медичної освіти, яка вважає, що вміє та знає, як приймати пологи, як вони повинні проходити, але така самовпевненість вартує породіллям життя», — запевняє лікарка.

Жінка народила хлопчика вагою 4,5 кг і з ним усе добре.

Поліція почала розслідування

Спершу правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок». Згодом слідчі відкрили ще одну кримінальну справу за ч. 3 ст. 136 — ненадання допомоги особі, яка потребує цієї допомоги, що спричинило тяжкі наслідки, тобто смерть потерпілої.

Правоохоронці вже встановили, що загибла вирішила народжувати вдома, як тільки дізналася про другу вагітність. У поліції кажуть, що її чоловік поділяв таке рішення, передає Суспільне.

Під час пологів у квартирі був чоловік, сестра та подруга з Києва, яка раніше теж народжувала вдома. Слідчі планують провести експертизу та встановити роль людей, які були у квартирі, до загибелі породіллі. Результати обіцяють за два тижні.

Домашні пологи в Україні

В українському законодавстві немає такого поняття як «домашні пологи». Жінкам не заборонено народжувати поза закладом охорони здоров'я, але вони не можуть викликати на домашні пологи акушерку, оскільки їй заборонено приймати пологи поза лікарнею. Зокрема приймання пологів вдома підпадає під ст. 140 Кримінального кодексу — неналежне виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків.

Водночас у Сполучених Штатах жінки можуть викликати для приймання пологів вдома акушерку, яка має ліцензію на таку діяльність. У Німеччині також дозволені домашні пологи: під час них можуть бути присутні лікарі загальної практики та гінекологи, але вони зобов'язані викликати акушерку, яка прийме пологи. Витрати на виклик акушерки додому покривають медичні страховки.