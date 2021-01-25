Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: помер один з врятованих

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У хоспісі, що в Харківській міській багатопрофільній лікарні №17, помер один із врятованих під час пожежі в будинку для літніх людей, яка сталася 21 січня.

Інформацію підтвердили ЗМІ в пресслужбі Харківської міськради, пише Укрінформ, передає NNS.

«В неділю, 24 січня, помер 80-річний чоловік, якого одразу після пожежі доставили в хоспіс»,

- повідомили в міськраді.

Причину смерті не вказали, посилаючись на лікарську таємницю.

Як повідомлялося, в хоспісі перебувало четверо врятованих (трьох туди доставили одразу, ще одного постраждалого – наступного дня після надання необхідної допомоги в токсикологічному відділенні після отруєння димом). 22 січня директор 17-ої лікарні повідомляв, що деякі врятовані не можуть говорити, перебувають у неконтактному стані через захворювання та вік, і всі не можуть самостійно пересуватися.

Як додали сьогодні в міськраді, ще один врятований, який отримав до 20% опіків, перебуває в опіковому відділенні лікарні невідкладної допомоги ім. Мещанінова в задовільному стані.

Як повідомлялося раніше, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, був переобладнаний під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідством перевіряються такі основні причини трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

23 січня усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання став електроприлад (обігрівач).