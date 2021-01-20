Суд виніс вирок вбивці 11-річної Даші Лук’яненко: підсудний намагався зарізати себе (відео)

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Попри спробу самогубства на Одещині суд виніс вирок вбивці 11-річної Дарії Лук'яненко, повідомляє NNS , посилаючись на канал 24.

В Роздільнянському районному суді 20 січня поставили крапку в гучній справі щодо звірячого вбивства 11-річної школярки. Дарію Лук'яненко жорстоко вбив 22-річний мешканець села Іванківка Микола Тарасов.

Судді вирішили визнати чоловіка винним у вбивстві дівчинки та засудити його до 15 років позбавлення волі.

Цілком можливо, що адвокати постраждалої сторони або прокурори намагатимуться оскаржити рішення суду, оскільки для Тарасова вимагали довічне ув'язнення.

Під час розгляду справи по суті представники обвинувачення довели, що Тарасов скоїв викрадення дитини, замах на зґвалтування, вбивство та наругу над тілом померлої.

Не допомогло вбивці й те, що він намагався показово порізати собі горло на камери журналістів. Після наданої допомоги та обстеження не глибоких ран на шиї, чоловіка повернули до залу засідань.

До кінця зачитування вироку Тарасов перебував під пильним наглядом конвоїрів.

За даними слідчих, Тарасов скоїв злочин для того, щоб вгамувати сексуальне бажання. Втім, сам чоловік під час засідань кілька разів казав про те, що хотів в такий спосіб якимось чином помститися свому батькові.

Нагадаємо, 13 червня 2019 року Дарія Лук'яненко зникла по дорозі до заняття у танцювальному гуртку. 6 днів її шукали родичі, поліцейські, військові та волонтери. Знайшли оголене та понівечене тіло дівчинки у вигрібній ямі.

Як згодом з'ясувалося, її викрав сусід. Зґвалтувати її він не встиг через нібито появу людей.