Конфлікт на різдвяному ярмарку: у Львові чоловік стріляв в охоронця

Завантажте мобільний додаток сайту

Відвідувач різдвяного ярмарку у Львові через конфлікт поранив охоронця з револьвера. Про це з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області інформує NNS.

«11 січня близько 21.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові був поранений чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські»,

— повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили особу потерпілого – ним виявився співробітник служби охорони ярмарку, 33 річний мешканець Мостиського району.

Також поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний відвідувач «Різдвяного ярмарку» - 45-річний львів’янин, у якого виник конфлікт з охоронцем, під час якого він здійснив постріл з револьвера у напрямку чоловіка, спричинивши йому тілесні ушкодження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці вилучили зброю, з якої було здійснено постріл, та скерували її на експертне дослідження.