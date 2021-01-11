У Вінниці на території дитсадка стався вибух (фото)

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11 січня близько 12.20 години на території дитячого садочку №7, що по Бульвару Свободи у Вінниці, стався вибух. На місці працює слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники.

Про це повідомляє Вінниця.info, передає NNS.

У Головному управліні Національної поліції у Вінницькій області редакції Вінниця.info спочатку повідомили, що ушкодження отримали троє дітей. Потім на місці події стало відомо, що незначний опік отримала лише одна дитина. Її не госпіталізовували.

Кореспондент Вінниця.info на місці події поспілкувалась зі свідками.

Одна з жінок розповідає, що почула «хлопок», думала, що хтось з працівників дитсадка бавиться петардами. Потім вона вийшла на вулицю і вже побачила, що їде машина «швидкої» та пожежна.

Пізніше одна з виховательок розповіла батькам, що діти цілі, пошкоджений лише верхній одяг, а вибухівка була схожа на «попригунчик», як м’ячик.

«Вихователька думала, що діти вийняли цей м’ячик серед іграшок. Вони взяли його на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно, чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно взірвалось. Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу щоб встановити яка саме речовина вибухнула. То якийсь саморобний пристрій. То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як попригунчик»,

- говорила вихователька.

Завідуюча дитсадка Олена Просєкова теж повідомила, що діти не постраждали, пошкоджено лише одяг.

«Медики на місці оглянули дітей і малюків батьки забрали додому»,

- каже Просєкова.

Що саме вибухнуло на дитячому майданчику і як вибухонебезпечні речовини потрапили на територію дитсадка, має встановити поліція.