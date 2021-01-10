На Черкащині чоловік вбив 4-місячного сина

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На Черкащині батько забив до смерті свого чотиримісячного сина. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Національну поліцію у Черкаській області.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин цієї події.

9 січня, близько 9 години ранку, до чергової частини Уманського районного управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що в селі Летечівка померла чотиримісячна дитина від тілесних ушкоджень.

Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що до смерті хлопчика причетний його 28-річний батько. З’ясувалося, що чоловік мав неприязні відносини до сина та були випадки, коли він бив його.

У скоєному зловмисник зізнався. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом Уманським районним управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Слідство за даним фактом триває.

Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.