Мітингувальники знову перекрили трасу Харків-Київ: чого вони вимагають (відео)

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Мітингувальники у неділю 10 січня знову перекрили трасу Харків-Київ. Люди вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів на комуналку. Про це NNS повідомляє, посилаючись на «Апостроф», який, в свою чергу, посилається на Telegram-канал Труха, який публікує відео з місця подій.

Люди в черговий раз влаштували акцію протесту, перекривши трасу Харків-Київ, вимагаючи зниження тарифів на комуналку.

Мітинг на проїжджій частині протестувальники влаштували сьогодні вранці, 10 січня, в районі населеного пункту Високий.

На акцію протесту зібралося понад 40 осіб, які перекрили дорогу і вимагають скасування підвищення тарифів на транспортування газу.

За інформацією ЗМІ, мітингувальники на ділянці траси Харків-Київ не заважають проїзду спецтранспорту, а кожні 15 хвилин пропускають рух.

Акція протесту проходила поруч з постом Нацполіції, а співробітники стежать за порядком на дорозі.

"Люди не бидло", "Тарифи вбивають", "Ні тарифному геноциду", - з такими плакатами люди вийшли на недільну акцію, яку влаштували на трасі Харків-Київ.