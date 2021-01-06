У Карпатах горів міні-готель з туристами (фото)

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В Івано-Франківській області в селі Поляниця Яремчанської міської ради, вночі 6 січня згорів триповерховий котедж, у якому мешкали туристи.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає NNS.

«6 січня о 03:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу триповерхового житлового будинку котеджного типу в селі Поляниця Яремчанської міської ради. До місця виклику було негайно направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №9 м. Яремче, Державного пожежно-рятувального поста смт. Ворохта, КП ПД с. Поляниця, ДПК ТзОВ «Буковель», Державного пожежно-рятувального поста смт. Делятин та чергову зміну Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України в Івано-Франківській області»,

— повідомляють вогнеборці.

Господарі будівлі вчасно зреагували: одразу після виявлення пожежі, ще до прибуття рятувальників, вони повідомили мешканців про виникнення загорання та вивели з будівлі 25 людей на свіже повітря

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 250 м.кв. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Гасіння пожежі ускладнювалося високим пожежним навантаженням та поривами вітру, однак рятувальникам вдалось запобігти поширенню вогню.

О 05:54 пожежу було локалізовано, а о 07:18 – ліквідовано.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

До ліквідації пожежі було залучено 24 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

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