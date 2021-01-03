На Запоріжжі ВАЗ і «швидка» по черзі переїхали людину (відео)

03 січ. 2021
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Страшна ДТП із загиблим сталася у Запорізькій області. 2 авто по черзі наїхали на людину. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ТСН.

Аварія сталася у Вільнянському районі: 48-річний чоловік у темряві переходив дорогу. Спершу його збив "ВАЗ" - після зіткнення автівка вилетіла в кювет. А вже за кілька секунд на пішохода, що лежав на дорозі, наїхала швидка - вона їхала позаду легковика.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. За попередніми даними, пішохід переходив дорогу не по зебрі.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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