Квапив дружину і спровокував ДТП: на Кіровоградщині судили чоловіка

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Уродженця с. Червонопілля Бобринецького району Кіровоградської області засудили за те, що своїми діями він спровокував ДТП з потерпілим. Про це йдеться в матеріалах Бобринецького районного суду, передає NNS , посилаючись на Дзеркало Кіровоградщини.

Пригода сталася 6 вересня 2020 року. Підозрюваний разом із дружиною, яка керувала автомобілем BMW, та кумом поверталися додому. При цьому він перебував на передньому пасажирському сидінні, а потерпілий – на задньому, де дрімав.

Аби жінка їхала швидше, підозрюваний натиснув на її ногу, яка була на педалі газу. Прибираючи руку, зачепив кермо. Автомобіль почало заносити в різні сторони, врешті BMW потрапив в кювет з наїздом на дерево та перекинувся на дах.

Далі жінка витягла з автівки його і кума. Останній отримав ушкодження середньої тяжкості.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Власника автівки засудили до року умовно.