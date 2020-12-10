В отделениях почты аферисты меняли товар на макеты - схема

Полиция задержала мошенников, которые нанесли ущерб интернет-магазинам на сумму более 450 тыс. грн. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, передает NNS со ссылкой на Хвиля.

Злоумышленники заказывали в интернет-магазинах смартфоны с доставкой в отделения "Новой почты", а при получении меняли их на макеты. Они действовали в Киевской и других областях Украины.

Мошенническую схему выявили и задокументировали полицейские города Васильков.

Женщина 34 лет в отделении "Новой почты" получила заказанный смартфон по поддельным документам. Когда она проводила осмотр товара, ее 26-летний подельник отвлекал внимание работников почтового отделения, чтобы она смогла подменить коробку с гаджетом на макет.

После замены женщина отдала смартфон, заявив об отсутствии денег на карте для оплаты товара.

Полицейские собрали вещественные доказательства и отправили их на экспертизу.

Аферисты задержаны и содержатся под стражей. За мошеннические действия им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.