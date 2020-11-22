Не умирайте на выходные, дождитесь понедельника - карантин выходного дня

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Ритуальную службу в Калуше Ивано-Франковской области полиция пыталась оштрафовать из-за работы во время карантина выходного дня, об этом сообщает NNS со ссылкой на Вести-UA.net.

За нарушение ограничений правоохранители составили административном правонарушении на владельца магазина, но после огласки ситуацию удалось решить в пользу предпринимателя.

В своем Facebook владелец магазина рассказал о курьезном случае и прикрепил фото протокола полиции. Он объяснил, что ритуальный магазин был открыт в субботу по просьбе людей, у которых накануне умер родственник.

По его словам, утром 21 ноября они приехали в магазин, чтобы купить похоронные товары. После чего уехали.

Однако продавец не закрыла магазин, поскольку заканчивала работу внутри. В этот момент туда и наведались полицейские.

"Люди я вас прошу не умирайте на выходных, дождитесь понедельника",

- иронично написал мужчина.

В соцсети горожане выразили свое возмущение из-за действий полиции. Люди замечают, что жизнь непредсказуема и, возможно, кому-то могут понадобиться ритуальные товары для похорон именно в выходной день.

Так, что, извините не понятно, Кабмин же запретил умирать и хоронить, у нас карантин

В какое страшное время мы живем. Ни жить, ни умереть по-человечески не дают

Я так понял эти "правоохранители" заканчивали обучение дистанционно

Они скоро на выходные и кладбища начнут закрывать

В свою очередь, владелец магазина ритуальных услуг впоследствии написал, что все же в полиции решили не штрафовать его. Мужчина выразил благодарность начальнику Калужского отдела полиции за оперативное реагирование.