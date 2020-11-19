У Харкові група лихварів та "чорних" колекторів тероризувала громадян (фото)

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На Харківщині Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи, яка тероризувала громадян, повідомив Depo.Харків керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає NNS.

Оперативники встановили, що зловмисники давали громадянам гроші у борг, але після повернення суми починали вимагати нібито "накопичені" під час користування грошима проценти.

Розмір "відсотків" перевищував суму кредиту в кілька разів. У разі несплати, вони залучали місцевих кримінальників для фізичного і психологічного тиску на жертв та членів їхніх сімей. Вони, зокрема погрожували вбивством, побиттям, викраденням людей.

В одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності, учасники групи вимагали від мешканки Харківщини майже 750 тис. грн, погрожуючи жінці та її матері фізичною розправою.

Правоохоронці затримали організатора злочинної групи під час отримання частини "боргу" в розмірі 6 тисяч доларів.

Вирішується питання щодо повідомлення організатору та іншим учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні злочину.