На Донеччині чоловік зарізав свою 3-річну доньку

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У Донецькій області чоловік ножем зарізав свою 3-річну дочку. Його вже затримали правоохоронці та з'ясовують деталі трагедії, повідомляє NNS , посилаючись на прес-службу Донецької обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 листопада 2020 року 40-річний житель м.Курахове, перебуваючи у власній квартирі наодинці з 3-річною дочкою, наніс їй кілька ножових поранень в область шиї і черевної порожнини",

- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що чоловік мав психічні розлади. Дитина ж від отриманих травм померла на місці.

Про трагедію поліцейським повідомила мати дитини, якої в цей час не було вдома. Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство батьком малолітньої дитини"). Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або ж довічне позбавлення волі.