Патрульный автомобиль насмерть сбил пешехода

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На одной из центральных улиц Полтавы вечером в понедельник, 16 ноября, произошло смертельное ДТП с участием патрульного автомобиля. В результате аварии пешеход скончался в машине скорой помощи, сообщает NNS со ссылкой на poltavske.tv.

Известно, что патрульные на служебном авто «Skoda Rapid» совершили наезд на пешехода, якобы, внезапно появившемся на проезжей части.

Мужчина сильно ударился головой о лобовое стекло, также он получил другие многочисленные травмы.

Прибывшие медики помочь пострадавшему не смогли, он скончался.