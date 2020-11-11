В Одессе автомобиль протаранил людей на остановке: детали ЧП (видео)

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Как минимум, четыре человека пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня вечером на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Как сообщают очевидцы, автомобиль «Тойота» на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта в районе «Ситицентра», на которой находились люди.

На месте работают медики и полиция.

По данным ГУНП, сообщение об аварии поступило в 18:30. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, сообщает NNS со ссылкой на «Думская».

По словам главы областного управления Нацполиции Олега Беха, в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, 16-летний юноша и женщина, возраст которой пока не установлен. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии.

Водитель «Тойоты» 1971 года рождения сообщил правоохранителям, что он, уходя от столкновения с «БМВ», принял вправо и зацепил бордюр, после этого его автомобиль вылетел на остановку. Видео с камер наружного наблюдения возле места аварии подтверждает слова водителя о наличии другого автомобиля.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Ведется следствие.