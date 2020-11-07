У Харкові обстріляли консульство Азербайджану (фото)

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У ніч на 7 листопада невідомі обстріляли приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки у Харкові.

Про це йдеться у повідомленні консульства, передає NNS.

«Сьогодні близько 2 години 30 хвилин ночі (з 6 на 7 листопада) було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харків за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 7»,

— йдеться у повідомленні.

Було здійснено 6 пострілів, пробиті вікно і вхідні двері, повідомляють у консульстві.

Постраждалих немає, вночі в офісі нікого не було. У консульстві зазначили, що камери відеоспостереження зафіксували двох людей зі зброєю.

У поліції Харківської області повідомили, що розпочали розслідування та відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі поліцейськими вживають заходи, які направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння обстрілу.

Крім того, будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки та Почесного консульства Республіки Вірменія у Харкові правоохоронці взяли під цілодобову охорону.

Як повідомляє Громадське, Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що напад на консульство у Харкові потрібно розглядати з врахуванням «нещодавніх погроз, які надходили від радикальних вірменських сил на адресу дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном».

Що відбувається між країнами?

З 27 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії, у регіоні Нагірного Карабаху, відновилися бойові дії. Сторони звинувачували одна одну у провокації конфлікту. В Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан та мобілізацію. Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених військових та цивільних.

9 жовтня очільники Міністерств закордонних справ Азербайджану та Вірменії домовилися у Москві про перемир'я. На зустрічі, яка тривала понад десять годин, вони вирішили, що з 12:00 (11:00 за Києвом) 10 жовтня припинять вогонь для того, щоб провести обмін полоненими, тілами загиблих за посередництва «Червоного Хреста».

Фактично припинення вогню у Карабаху не було. Сторони звинуватили одна одну в його порушенні та, як свідчать заяви лідерів країн, бойові дії не припиняються.

У 1988 році між вірменами та азербайджанцями спалахнув збройний конфлікт за контроль над спірними територіями, переважно над Нагірним Карабахом. Регіон, у якому проживало багато вірменів, за радянських часів був у складі Азербайджанської РСР.

Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Відтоді триває збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за ці території. Ситуація на кордоні країн востаннє загострювалася у липні цього року.